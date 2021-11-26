بـ«لجنة علمية».. وزارة الصحة تكشف عن أول تحرك لمواجهة متحور كورونا الجديد

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قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تتابع البيانات الواردة من جنوب إفريقيا وبوتسوانا بشأن تزايد حالات الإصابة مرتبط بتحور في فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان قام بالتوجيه بسرعة الانتهاء من الأبحاث المتعلقة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا.

وكشف أنه تم رفع درجة الاستعداد في الموانئ الجوية والبحرية للقادمين من الدول التي ظهر بها المتحور الجديد لفيروس كورونا ضمن الإجراءات المتبعة لمحاربة المتحور الجديد.

وذكر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن اللجان العلمية والخبراء والباحثين بالوزارة والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية يقومون بدراسة جميع البيانات الأولية المتعلقة بهذا التحور .