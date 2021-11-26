عضو «اقتصادية النواب»: احتفالية «الكباش» فرصة لانتعاش الموسم السياحى الشتوى

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قال النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، إن احتفالية إفتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر تعد حدثًا تاريخيًا، وجاء في توقيت مثالي بالتزامن مع بدء الموسم الشتوي مما يزيد من انتعاش حركة السياحة في مصر وزيادة عدد السياح الأجانب، مشيرًا إلى أن هذا الحفل يعد من أكبر العوامل التي ستحول مصر إلى أكبر دولة جاذبة للسياحة والوفود الأجنبية وتحقيق طفرة للقطاع السياحي في مصر خاصة مع بدءا العام الجديد».

وأضاف «عمار» في تصريحات له الجمعة، أن ازدهار السياحة يتبعه ازدهار في كل القطاعات المرتبطة بها، فتعمل خطوط الطيران، والفنادق، والنقل الداخلي، مما يؤدي إلى زيادة في العملة الأجنبية وتعزيز الاحتياطي النقدي وتحسين سعر الصرف، وبالتالي تقليل تكلفة الاستيراد وتقليل سعر بيع السلع للمواطن، مؤكداً أن افتتاح طريق الكباش يضاعف فرص انتعاش الاقتصاد والسياحة ويزيد معدلات الاستثمار ويساهم في زيادة قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن تطوير وافتتاح طريق الكباش له مردود اقتصادي داخلي كبير، حيث أن نسبة الاشغال في الفنادق في الأقصر والمدن المجاورة وصل إلى اكثر من مائة بالمائة وعاد إلى مستويات السياحة قبل ثورة يناير وهو مؤشر عن زيادة الأمان والاستقرار في مصر.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن إعادة افتتاح طريق الكباش سوف يُحول محافظة الأقصر إلى مزارًا سياحيًا عالميًا والإرتقاء وإظهار المعالم السياحية بشكل لائق مما يساهم في إنتعاش حركة السياحة بشكل كبير، مؤكدًا أن العالم ترقب حفل الافتتاح ليُذهل من جمال المشهد ليرى عظمة مصر وتاريخها وحضارتها العريقة.