«ألسن عين شمس» تنظم ندوة «استراتيجيات الترجمة الفورية»

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ينظم قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس ندوة علمية بعنوان «استراتيجيات الترجمة الفورية: طوق نجاة للمترجم»، تحت رعاية د.محمود المتيني.

وأوضحت د.سلوى رشاد، عميد الكلية أن الندوة ستعقد يوم الثلاثاء ٣٠ نوفمبر الجاري في تمام الساعة السابعة ونصف مساء، وتقام الندوة عن بعد عبر تطبيق Ms Teams، يحاضر في الندوة الدكتور محمد معلوم، أستاذ سابق بجامعة تونس ومترجم فوري بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وتستهدف الندوة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا، وتدور محاورها حول المعطيات والمفاهيم المتعلقة باستراتيجيات الترجمة الفورية، استراتيجيات الترجمة الفورية وأمثله عليها.