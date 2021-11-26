ألمانيا تعلق على انتخاب الضابط الإماراتي الريسي رئيسا للإنتربول

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قالت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إن رئيس الإنتربول الجديد، الإماراتي أحمد ناصر الريسي، شأنه شأن جميع المسؤولين في هيئة إنفاذ القانون الدولية ويجب أن يتصرف وفقا لسيادة القانون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أندريا ساسي، اليوم الجمعة: «أحطنا علما بانتخاب أحمد ناصر الريسي رئيسا جديدا للإنتربول.. جميع أعضاء الإنتربول مطالبون بالالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة، مثل مبادئ الحياد والعمل وفقا لسيادة القانون، على سبيل المثال. تلك المبادئ المنصوص عليها في دستور الإنتربول».