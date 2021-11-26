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قال المهندس ناجي عبدالحكيم علوان، المشرف على مشروع حياة كريمة ومشروعات التنمية المحلية بصعيد مصر، إن الرئيس السيسي يفتح الملفات الشائكة دائما، فبدأ بالعشوائيات حتى قضى عليها.

وأضاف ناجي علوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس انتهي من العشوائيات واتجه نحو الريف لأن سكانه يمثلون 60% من تعداد الجمهورية وهي نسبة كبيرة تستحق حياة أفضل.

وأردف المشرف على مشروع حياة كريمة ومشروعات التنمية المحلية بصعيد مصر، أن المشروع يوفر جميع الخدمات التي يتمتع بها سكان المدينة، إضافة إلى فرص العمل داخل القرى.

وأوضح ناجي علوان أن 60% من الشعب سيتمتعون بالخدمات وفرص العمل في القرى التي يسكنون فيها، لافتا إلى أن حياة كريمة تقوم بعمل شبكات الصرف الصحي، والكهرباء ورصف وتجديد الطرق وغيرها من الأعمال الخدمية في مختلف قري الريف المصري.