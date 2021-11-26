أرتيتا يرفض رحيل محمد النني عن أرسنال فى يناير

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رفض الإسبانى ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لفريق أرسنال الإنجليزى، رحيل الدولى المصرى، محمد الننى، لاعب خط وسط الفريق، خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

وترددت تقارير صحفية إنجليزية في الأيام الماضية حول رغبة أرسنال في الاستغناء عن الننى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرتبط الننى بعقد مع أرسنال يمتد حتى يونيو 2022، ولم يدخل النادى في مفاوضات مع اللاعب لتجديد عقده.

وذكرت صحيفة «ذا أثلتيك» البريطانية أن «أرتيتا» يرفض رحيل «الننى» عن أرسنال في انتقالات يناير، وهو ما يتعارض مع رغبة إدارة النادى في الاستغناء عن اللاعب خلال انتقالات الشتاء.

وأضافت أن «أرتيتا» يرى ضرورة بقاء «الننى» داخل صفوف الجانرز حتى نهاية الموسم الجارى، حيث يعتبره مدرب المدفعجية خيارًا قويًّا على مقاعد البدلاء في خط الوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة أرسنال تسعى لبيع «الننى» في يناير للاستفادة المادية من صفقته بدلًا من رحيله مجانًا بعد نهاية عقده في يونيو المقبل.