الدورة الـ43 بـ«يعيش أهل بلدى».. عشاق السينما يبدأون اكتشاف سحر الأفلام فى مهرجان «القاهرة»

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تبدأ اليوم السبت أولى فعاليات وعروض الأفلام بالدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائى، والتى تضم أكثر من 100 فيلم محلى وعالمى فى أقسام المهرجان المختلفة، وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين وصناع السينما، منهم الموسيقار الكبير هانى شنودة الذى قدم مقطوعة «يعيش أهل بلدى».. وعبّر «شنودة» عن فخره بأنه أحد فريق العمل الذى يشارك لإنجاح حدث مصرى عالمى مثل مهرجان القاهرة السينمائى.

فعاليات وعروض الأفلام بالدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائى

ويتنافس 14 فيلمًا فى المسابقة الرسمية على جائزة المهرجان الكبرى «الهرم الذهبى»، من بينها الفيلم المصرى «أبو صدام» من إخراج نادين خان، والتونسى «غُدوة» أو «Tomorrow» من إخراج الممثل الشهير ظافر العابدين، فى أولى تجاربه الإخراجية، بجانب التمثيل الذى يشاركه فيه كل من نجلاء بن عبد الله، البحرى الرحالى، غانم الزرلى، رباب السرايرى، أحمد برحومة، ويعرض عالميا لأول مرة ضمن المسابقة الدولية.

odd-job-backdrop

تدور أحداث الفيلم حول «حبيب» الذى تتدهور حالته الصحية، إذ يؤثر ماضيه السياسى أثناء فترة حكم بن على على حاضره، ذلك الأمر الذى يجمعه بنجله أحمد الذى أنجبه من زوجته السابقة، مما يؤدى إلى تبادل الأدوار بين الأب وابنه، فيجد أحمد نفسه مضطرًا للاعتناء بوالده والتأكد من سلامته، لكن الأوضاع تجعلهما فى موقف لم يستعدا لمواجهته.

ويوجد 11 فيلمًا فى قسم الاختيار الرسمى خارج المسابقة، أما مسابقة آفاق السينما العربية فيتنافس على جوائزها هذا العام 11 فيلمًا عربيًا، من بينها الوثائقى المصرى «من القاهرة» من إخراج هالة جلال.

فيلم دوار

وتتنافس 7 أفلام تمثل أعمالًا أولى أو ثانية لصانعيها فى مسابقة أسبوع النقاد، ويضم قسم البانوراما الدولية 16 فيلمًا شهدت عروضها الأولى فى أهم المهرجانات الدولية حول العالم، و16 فيلمًا أخرى يضمها قسم عروض خاصة، من بينها فيلم «الإبحار فى الجبال» للمخرج البرازيلى من أصل جزائرى كريم إينوز، أما مسابقة الأفلام القصيرة فتضم هذا العام 22 فيلمًا فى عرضها العالمى الأول، من بينها 4 أفلام مصرية.

«Official Competition»

عشاق السينما يبدأون موعدهم مع مجموعة من أهم الأفلام المنتظر عرضها فى دورة هذا العام - والتى تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل - ويأتى فى مقدمتها فيلم الافتتاح الإسبانى «المسابقة الرسمية» Official Competition من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينلوبى كروز وأنطونيو بانديريس، وتدور أحداثه حول رجل أعمال ملياردير يقرر، بحثًا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية، أن يصنع فيلمًا ليترك بصمته، ولعمل بذلك يقوم بتوظيف فريق عمل من مخرجة شهيرة واثنين من الممثلين المشهورين. وسبق أن شارك الفيلم فى المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا السينمائى الدولى ورُشح لجائزة الأسد الذهبى.

بينيلوبى كروز

«A Chiara»

يعرض الفيلم الإيطالى «إلى كيارا» أو« A Chiara» فى المسابقة الرسمية للمهرجان، وهو الجزء الثالث فى ثلاثية المخرج الإيطالى جوناس كاربينيانو التى نالت استحسانًا نقديًا واسعًا لجزئيها الأولين Mediterranea» 2015»، وA Ciambra» 2017»، والذى يدور حول عائلة المراهقة كيارا التى تبدو سعيدة فى الظاهر، لكنها تجد نفسها فجأة مهددة بالانهيار بعد الاختفاء المفاجئ للأب، مما يدفع كيارا لتسخير كل طاقتها للبحث عن سبب اختفائه، وفاز الفيلم بجائزة السينما الأوروبية من مهرجان كان السينمائى.

مشهدمن فيلم «إلى كيارا»

«Hive»

يعرض فيلم Hive أو «خلية النحل» من كوسوفو، للمخرجة بليرتا باشولى، والذى يشارك فى قسم الاختيار الرسمى خارج المسابقة، وتدور أحداثه حول امرأة فقدت زوجها منذ الحرب فى كوسوفو، وتكافح من أجل إعالة عائلتها ماليًا، وتبدأ الزوجة مشروعًا زراعيًا صغيرًا، لكن قريتها لا تنظر إلى طموحها وجهودها بوصفه أمرًا إيجابيًا.

وسبق أن فاز الفيلم بـ3 جوائز من مهرجان صندانس السينمائى، هى: جائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل إخراج، وجائزة الجمهور.

«Petite Maman»

أيضا الفيلم الفرنسى «أمى الصغيرة» «Petite Maman» للمخرجة سيلين سياما، والذى يعرض فى قسم البانوراما الدولية، ويدور الفيلم حول نيللى البالغة من العمر 8 سنوات، والتى فقدت جدتها المحبوبة لتوها، وتستكشف نيللى منزل الجدة والغابات المحيطة به، حيث اعتادت أمها اللعب وبَنَت منزل الشجرة الذى سمعت نيللى عنه الكثير، وشارك الفيلم فى المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائى ورشح لجائزة الدب الذهبى.

ظافر العابدين فى فيلم «غُدوة»

«The Odd-Job Men»

يعرض فيلم The Odd-Job Men أو «رجال الوظائف الغريبة» من إخراج الإسبانية نويس بايوس فى قسم البانوراما الدولية، وهو فيلم كوميدى يدور حول أسبوع فى حياة موهى وفاليرو وبيب، عمال فى شركة سباكة وكهرباء صغيرة فى ضواحى برشلونة، من بينهم سباك مغربى شاب يتعين عليه أن يتعامل مع زملاء وعملاء غريبى الأطوار من أجل اجتياز اختبار العقد الأسبوعى.

وسبق أن فاز الفيلم بجائزة أفضل ممثل، وجائزة السينما الأوروبية من مهرجان لوكارنو السينمائى، كما رشح لجائزة الفهد الذهبى.

«Wheel of Fortune and Fantasy»

يعرض فيلم «Wheel of Fortune and Fantasy» أو«عجلة الحظ والفانتازيا»، للمخرج اليابانى ريوسوكى هاماجوتشى فى قسم الاختيار الرسمى خارج المسابقة، ويقدم تأريخًا لحياة المرأة فى اليابان المعاصرة عبر 3 حكايات تتأثر فيها العلاقات الإنسانية بفرصة مصيرية لا يمكن التنبؤ بها.

والفيلم أحد فيلمين لمخرجه «هاماجوتشي» الذى يُعرض له فيلمان فى قسم الاختيار الرسمى خارج المسابقة بالمهرجان، فالثانى هو فيلم «قودى سيارتى» أو«Drive My Car»، الذى يدور حول ممثل ومخرج مسرحى لايزال غير قادر على التكيف مع فقدان زوجته المحبوبة بعد عامين من وفاتها.

الأم الصغيرة

وشارك الفيلم الأول «عجلة الحظ والفانتازيا» فى مهرجان برلين السينمائى، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى، وشارك الثانى «قودى سيارتى» فى مهرجان كان السينمائى، حيث فاز بجائزة أفضل سيناريو، وجائزة الفيبريسى (الاتحاد الدولى للصحافة السينمائية).

«Memoria»

يعرض فيلم «Memoria» أو «ذاكرة» للمخرج التايلاندى الحائز جائزة السعفة الذهبية أبيتشاتبونج ويرازيثاكول فى قسم «عروض خاصة»، الفيلم من بطولة الممثلة العالمية تيلدا سوينتون، ويدور حول جيسيكا التى تذهب إلى بوجوتا لزيارة أختها، وهناك تصادق أجنيس عالمة الآثار، وتسافر جيسيكا إلى بلدة صغيرة لرؤية أجنيس فى موقع التنقيب، وتتشاركان الذكريات بجانب النهر.

شارك الفيلم بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائى 2021، وفاز بجائزة لجنة التحكيم، كما رشح لجائزة السعفة الذهبية.

«HOUSE OF GUCCI»

يُعرض فيلم «بيت جوتشى» أو «HOUSE OF GUCCI»، أحدث أفلام المخرج العالمى ريدلى سكوت، فى قسم الاختيار الرسمى خارج المسابقة، وهو من بطولة ليدى جاجا، وآل باتشينو وجاريد ليتو وآدم درايفر، وهو مستوحى من الإمبراطورية العائلية وراء بيت الأزياء الإيطالى الشهير «جوتشي»، إذ يمتد الفيلم على مدى 3 عقود من الحب والخيانة والانحلال والانتقام والقتل، ويكشف معنى الاسم وقيمته وإلى أى مدى ستذهب العائلة من أجل السيطرة.

«RED ROCKET»

«RED ROCKET»أو«صاروخ أحمر»، للمخرج الأمريكى «شون بيكر»، ويدور حول «ميكي» بطل الأفلام الإباحية السابق الذى يقرر العودة إلى بلدته الصغيرة فى تكساس، غير أن البلدة ترفض هذه العودة. وسبق أن شارك الفيلم فى المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائى، كما رشح لجائزة الجمهور فى مهرجان سان سيباستيان السينمائى.

«Vortex»

يعرض الفيلم الفرنسى «Vortex» أو «دوار» للمخرج الفرنسى الأرجنتينى جاسبار نوى فى قسم «عروض خاصة»، ويدور حول الأيام الأخيرة لزوجين مسنين مصابين بالخرف، وسبق أن فاز الفيلم بجائزة «زبالتيجي- تاباكاليرا» من مهرجان سان سيباستيان الدولى.