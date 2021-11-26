بعد انفصاله عن فاتن موسى .. أول ظهور لـ مصطفى فهمي في افتتاح «القاهرة السينمائي»

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حرص الفنانين حسين فهمي ومصطفى فهمي على حضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ43، المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية .

ويعتبر هذا أول ظهور للفنان الكبير مصطفى فهمي، بعد أزمة انفصاله عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

أثيرت أزمة كبيرة كانت حديث مواقع التواصل الأجتماعي، كذلك الوسط الفني خلال الفترة الماضية، بعد أن أعلنت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى أن زوجها الفنان مصطفى فهمي طلقها غياباً أثناء تواجدها في لبنان، ثم تبادل الطرفان الاتهامات.

اختار المهرجان للافتتاح الفيلم الأسباني «المسابقة الرسمية»، ويُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.