نادية الجندي بافتتاح «القاهرة السينمائي»: «تكريم نيللي تأخر.. لازم الدولة تدعم المهرجان أكتر»

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تحدثت الفنانة الكبيرة نادية الجندي خلال مشاركتها في الدورة الـ43 بمهرجان القاهرة السينمائي، التي حرصت على حضورها، بدار الأوبرا المصرية.

وقالت «الجندي» خلال لقائها ببرنامج «dmc»: «مهرجان القاهرة بالنسبة لي هو أهم مهرحان، لأنه الواجهة الحضرية لمصر، ومهرجان القاهرة هو مهرجان عريق».

وأضافت: «أنا أتكرمت من المهرجان خلاله من الفنان فاروق حسني وعزت أبوعوف وعمر الشريف، وأعتزيت بالتكريم دا جدا، بس لازم الدولة تدعم المهرجان أكتر من كدا».

وتابعت: «زمان كان هناك اهتمام من الدولة أكثر للمهرجان وكان في جدية وبيهتموا بالأفلام جدا ووجود نجوم عالميين».

وحرصت نادية الجندي على تهنئة النجمة نيللي لتكريمها بالدورة الجديدة، قائلة: «تكريم نيللي اتأخر قوي لأنها فنانة أعطت كتير أوي فن وبهجة وأفلام وفوازير ومتعت الجمهور سنين طويلة وتكريمها النهاردة شيء مهم وحرصت أن أكون متواجدة معاها وهي فنانة جميلة من الزمن الجميل

ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الكبيرة نيللى والنجم كريم عبدالعزيز، كما يكرم المهرجان أيضا المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، والذي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الTime، ويكرم المهرجان أيضاً المخرج الفرنسي تيري فيرومو مدير مهرجان «كان السينمائي».