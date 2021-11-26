لقطة رومانسية لـ داليا البحيري وزوجها على «الريد كاربت» في افتتاح «القاهرة السينمائي»

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حرصت الفنانة داليا البحيري على حضور الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي برفقة زوجها، والمقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وظهرت داليا على الريد كاربت، بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية فستانًا باللون الأسود ومن الناحية الجمالية اكتفت بوضع مكياج بسيط، بالإضافة إلى بعض اللقطات الرومانسية التي جمعت بينها وبين زوجها، على السجادة الحمراء للمهرجان.

وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: «فيفي عبده، أحمد الفيشاوي، خالد سليم، شريف منير، نادية الجندي، دينا فؤاد، ظافر العابدين».

ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الكبيرة نيللى والنجم كريم عبدالعزيز، كما يكرم المهرجان أيضا المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، الذي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الـ Time، ويكرم المهرجان أيضاً المخرج الفرنسي تيري فيرومو مدير مهرجان «كان السينمائي».

اختار المهرجان للافتتاح الفيلم الإسباني «المسابقة الرسمية»، ويُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.