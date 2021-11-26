«النواب» يبدأ جلساته الأحد.. ويناقش 32 اقتراحا برغبة وتعديلات «الجامعات الخاصة والأهلية»

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يبدأ مجلس النواب جلساته العامة الاحد المقبل وتستمر ثلاث ايام يناقش فيها عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين، ويناقش 32 اقتراح برغبة تقدم بها نواب المجلس، خاصة بتوصيل بعض الخدمات بدوائرهم، من بينها مقترح النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن تشغيل المخابز المدرجة بالمرحلة الثانية والثالثة بمحافظة أسيوط، ومقترح النائب محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء مكتب تموين مطور في قرية طوخ الأقلام بمحافظة الدقهلية.

ويناقش المجلس مقترح النائب أحمد الشريف، بشأن إنشاء مكتب تموين بمنطقة زاوية عبدالقادر بمحافظة الإسكندرية، ومقترح النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مجمع مدارس (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) لخدمة قرية الحواويش بحري وقبلي والقرى المجاورة بمحافظة سوهاج، ومقترح النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائي بقريتي الشراقوة البحرية، البلاصي بمحافظة كفر الشيخ، ومقترح النائب إبراهيم عويس، بشأن إزالة المبنى الإداري المتهالك بمركز شباب أجهور الصغرى بمحافظة القليوبية.

وتضم مقترحات النواب، طلب النائب عبدالمنعم عبدالعليم، بشأن تدعيم مستشفى سنورس المركزي – محافظة الفيوم، بخمس أجهزة تنفس صناعي للأطفال حديثي الولادة، وطلب النائب محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء وحدة إسعاف داخل الوحدة الصحية بقرية الزهايرة محافظة الدقهلية، وطلب النائب إبراهيم عويس، بشأن تحويل وحدة طب الأسرة – ميت حلفا بمحافظة القليوبية

كما يناقش المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 .

و جاء مشروع القانون، متضمناً مادتين بخلاف مادة النشر، تتضمن المادة الأولى منه استبدال عبارة «مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية» بعبارة «مجلس الجامعات الخاصة والأهلية» أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وكذلك استبدال نص جديد بنص المادة (18) من ذات القانون يتضمن إنشاء مجلس يسمى «مجلس الجامعات الخاصة» بالوزارة المختصة بالتعليم العالي برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وبيَّنت آلية تشكيل أعضاء المجلس.

فما تتضمن المادة الثانية، إضافة فقرة أخيرة للمادة (15) ومادتين جديدتين برقمي (16) مكرراً و(18) مكرراً، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية .

و نصت المادة (15) فقرة أخيرة تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة، أو أي أشخاص اعتبارية أخرى.

فيما تضمنت المادة (16) مكرراً حكماً يقضي بأن يضع مجلس الأمناء – بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة – اللوائح الداخلية لإدارة شؤون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافى الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية.