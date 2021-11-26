أمريكا تعلق على منع سيف الإسلام القذافي بالسلاح من الطعن على استبعاده من الانتخابات

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أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها من أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات المرتقبة في ليبيا، بعد أنباء عن منع مسلحين سيف الإسلام القذافي من الطعن على استبعاده من السباق الرئاسي.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر «تويتر»: «تشارك سفارة الولايات المتحدة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مخاوفها بشأن العنف المرتبط بالانتخابات وتكرر التأكيد على ضرورة حماية العملية الانتخابية».