متحور كورونا الجديد.. «طيران الإمارات»: لن نقبل المسافرين من 7 دول إفريقية

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أعلن طيران الإمارات أنها لن تقبل المسافرين القادمين من سبع دول أفريقية بعد اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا، وفق تعليمات مركز القيادة والتحكم في الإمارات.

وفقًا لبيان طيران الإمارات فإنها «لن يتم قبول جميع المسافرين القادمين من البلدان المذكورة أدناه أو العابرين منها للسفر إلى دبي اعتبارًا من يوم الاثنين 29 نوفمبر 2021 وحتى إشعار آخر».

وتشمل الدول: (جمهورية جنوب إفريقيا، جمهورية نامبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زيمبابواي، جمهورية موزمبيق، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني)

ومع ذلك، قال البيان إن رحلات الركاب الصادرة من دبي إلى الدول المدرجة مسموح بها.

يأتي إعلان دبي في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذتها عدد كبير من الدول الأوروبية والآسيوية، التي حظرت السفر وقدمت متطلبات الحجر الصحي بعد اكتشاف طفرة جديدة لفيروس كورونا.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية السعودية تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول (جمهورية جنوب إفريقيا، جمهورية نامبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زيمبابواي، جمهورية موزمبيق، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني) وإليها وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت الداخلية السعودية أن تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة وغير مباشرة من الدول المشار إليها؛ فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن ١٤ يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة.

ويأتي ذلك في أعقاب اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا في دول إفريقيا الجنوبية، وتظهر الدراسات الأولية أنه له قدرة أكثر على الانتشار من باقي المتحورات الأخرى من الفيروس.

وأعلن عدد من الدول في أوروبا وآسيا تعليق رحلاته الجوية إلى دول إفريقيا الجنوبية، بعد اكتشاف بلجيكا حالة على أراضيها.