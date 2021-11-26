«طوارئ بالمنافذ الجوية والبرية والبحرية».. أول قرار من الصحة بعد ظهور متحور كورونا الجديد

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علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على ظهور متحور جديد لفيروس كورونا.

وقال «عبدالغفار» في اتصال هاتفي على فضائية «تن» اليوم الجمعة إن جنوب إفريقيا هي التي أعلنت عن ظهور المتحور الجديد الذي يوجد أيضًا في بتسوانا، مشيرًا إلى أنه قد يكون موجودًا في دولة أخرى ولم يتم الإعلان عنه حتى الآن.

وأضاف أن هذا المتحور موجود حاليًا في بؤرة اهتمام الدوائر الصحية العالمية أو المصرية، مؤكدًا أنه لا توجد أي بيانات مؤكدة تقول إن هذا المتحور أكثر انتشارًا أو أكثر حدة من الفيروس الأصلي.

وشدد على رفع درجة الاستعدادات في جميع منافذ الدخول سواء كانت جوية أو برية أو بحرية بالإضافة إلى رفع درجة التأكد الصحي من القادمين من الدول التي أعلن ظهور هذا المتحور فيها.

وأوضح أنه قد يكون هناك إجراءات أخرى وفق النتائج واللجنة العلمية لمكافحة كورونا، لافتًا إلى أنه سيتم رفع مستوى التدقيق مع الدول التي تم فيها الإعلان عن ظهور هذا المتحور والتواصل بشكل لحظي وتبادل البيانات على المستوى المحلي أو الدولي.

وفيما يتعلق بقرار وزارة الصحة بإعطاء بعض الفئات جرعة ثالثة تعزيزية أشار إلى أن هذه الجرعات ستكون للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ممن مر على تلقيهم الجرعة الثانية 6 أشهر.