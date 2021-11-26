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شهدت انتخابات النادى الأهلى التى أقيمت اليوم الجمعة 26-11-2021 إقبالًا كثيفًا من أعضاء النادى الذين حرصوا على التواجد منذ الصباح الباكر من أجل الإدلاء بأصواتهم ورسم الهيكل الإدارى لمستقبل النادى فى السنوات الأربع المقبلة.

وشهدت الساعات الأولى لبدء العملية الانتخابية بالنادى الأهلى توافد أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة فى الماراثون الانتخابى لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود النادى خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك لاستكمال النصاب القانونى بعدما شهد اليوم الأول لفتح العملية الانتخابية الخميس حضور قرابة 600 عضو فقط، ليتقرر بذلك استكمال الانتخابات اليوم، حيث يكتمل النصاب فى حال حضور 10% من الأعضاء الذين لهم حق التصويت أو 5 آلاف عضو أيهما أقل ممن لهم حق التصويت.

أعضاء الأهلى حرصوا على المشاركة بكثافة فى الانتخابات

ويتنافس فى انتخابات الأهلى على مقعد رئيس النادى محمود الخطيب رئيس النادى الحالى، وتضم قائمته كلًّا من العامرى فاروق نائبًا وخالد مرتجى أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن كل من دكتور محمد ‏شوقى وطارق قنديل ومحمد الدماطى ومهند مجدى ومحمد ‏الغزاوى وحسام ‏غالى ومحمد سراج الدين، ‏وفى العضوية تحت السن: محمد الجارحى ومى عاطف. وينافس خالد سليمان مستقلًّا على منصب الرئيس، بينما يتنافس خالد الدرندلى على منصب أمين الصندوق مع مرتجى، وينافس بقوة عمر ربيع ياسين على العضوية تحت السن ضد ثنائى قائمة الخطيب محمد الجارحى ومى عاطف.

وتواجد عمر ربيع ياسين برفقة والده نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ربيع ياسين أمس منذ الصباح فى الخيمة الانتخابية وارتديا نفس التى شيرت بلون أبيض يحمل صورة عمر ربيع، كما تواجد خالد الدرندلى رفقة عدد كبير من أنصاره الذين حرصوا على التواجد ودعمه فى الانتخابات وعلى رأسهم وزير الرياضة السابق ونجم النادى طاهر أبو زيد الذى حرص على دعم الدرندلى ومساندته بقوة والوقوف بجواره طوال الانتخابات.

متعب في انتخابات الأهلي

كما تواجد من رموز النادى الأهلى السابقين حسن حمدى رئيس النادى التاريخى وأحمد شوبير حارس مرمى المنتخب والقلعة الحمراء والدكتور حسام بدراوى وسيد معوض وأسامة حسنى وأمير عبدالحميد وعدد كبير من لاعبى النادى السابقين من نجوم الكرة المصرية. كما حضر لخيمة الانتخابات عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، وسط ترحيب كبير للحارس الأسطورى السابق لمصر بين أرجاء القلعة الحمراء، وحرص بعض نجوم الألعاب الأخرى على الإدلاء بأصواتهم، من بينهم أحمد صلاح نجم فريق الكرة الطائرة، وجيانا فاروق بطلة مصر فى الكاراتيه.

وأبدت جيانا سعادتها بالمشاركة فى الانتخابات من أجل اختيار الأشخاص القادرين على تطوير النادى الأهلى .

وأضافت فى تصريحات على هامش مشاركتها فى الانتخابات «أهم شىء النادى يزرعها فى أى حد ينتمى له هو روح الانتماء والأخلاق وحب المكان، وهو أكثر شىء يجعلنا متمسكين بالنادى مهما تلقينا عروضًا من أندية أخرى.

وشددت بطلة مصر فى الكاراتيه «أنا فخورة لكونى جزءًا من النادى الأهلى ، وسعيدة بتأدية دورى وقمت بالتصويت فى دقيقتين داخل الخيمة».

متعب في انتخابات الأهلي

وتوقف التصويت لنصف ساعة من أجل صلاة الجمعة بأمر اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وتم استئناف التصويت بعد الصلاة، وسط حضور مكثف من أعضاء الجمعية العمومية. وأكدت المؤشرات الأولية حتى مثول الجريدة للطبع أن محمود الخطيب يقترب من الاحتفاظ برئاسة النادى كما يسير عدد كبير من أعضاء قائمته بصورة ناجحة فى نيل ثقة أعضاء الجمعية العمومية، وحرص عدد كبير من أعضاء النادى على الهتاف لقائمة الخطيب.

وأدلى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى ، بصوته فى الصباح الباكر، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع أعضاء النادى. وشهد النادى، أمس، دعاية انتخابية كبيرة من الناخبين حيث أحضروا الهدايا لأعضاء النادى والتى تنوعت ما بين الأقلام والعصائر والمأكولات والمشروبات الغازية والمفكرات والنتائج ولعب الأطفال والميداليات، وغيرها من وسائل الدعاية التى وضعوا عليها صورهم وأرقامهم الانتخابية.

وطلبت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات من مدير أمن مقر النادى الأهلى بالجزيرة إخلاء الخيمة الانتخابية من مندوبى الدعاية للمرشحين، من أجل تسهيل عملية التصويت داخل الخيمة، وهدد سيد حزين، رئيس اللجنة القضائية، بإلغاء الانتخابات بسبب الزحام من قبل أنصار المرشحين أثناء توزيع الدعاية على أعضاء الجمعية العمومية.

فيما قررت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلى مد فترة التصويت لمدة ساعة، في ظل ‏الإقبال الكثيف من أعضاء الجمعية بالنادي للإدلاء بأصواتهم.‏

وحرصت الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلى على استئجار عدد من الجراجات لاستقبال سيارات ‏الأعضاء، لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، مع تخصيص أتوبيسات لنقلهم من فرعي مدينة ‏نصر والشيخ زايد إلى مقر النادي بالجزيرة، وذلك للتيسير عليهم.‏

وقامت الإدارة التنفيذية باستئجار «4 جراجات» في محيط مقر النادي الأهلى بالجزيرة، وهي ‏جراجات: المحافظة، والتحرير، وعمر مكرم، ونادي المعلمين، وذلك لاستيعاب الأعداد ‏الغفيرة المشاركة في الانتخابات واختيار مجلس إدارة جديد للنادي. ‏

وخصصت الإدارة عددًا من الحافلات لنقل الأعضاء من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد إلى ‏مقر الجزيرة.‏

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