نور تخطف الأنظار في حفل افتتاح «القاهرة السينمائي»

★ ★ ★ ★ ★

أطلت الفنانة نور اللبانية بإطلالة جذابة وأنيقة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود متميز بحمالة كتف واحدة، ونسقت معه مكياجًا خفيفًا أضاف للإطلالة جاذبية.

وقبل قليل، انطلق افتتاح الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومن المقرر استمرار فعاليات الدورة الـ43 حتى 5 ديسمبر المقبل.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس «FIAPF»..