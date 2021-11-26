فيفي عبده من «القاهرة السينمائي» : بحضر المهرجان من 30 سنة

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تحدثت الفنانة فيفي عبده خلال مشاركتها في الدورة الـ43 بمهرجان القاهرة السينمائي، والتي حرصت على حضورها، بدار الأوبرا المصرية.

وقالت خلال لقائها ببرنامج «dmc» :«ألف مبروك للمهرجان السنة دي، وإن شاء الله العمر كله يارب، مهرجان القاهرة بقالي 30 سنة بحضره، وأنا بحب الأفلام التي تعرض فيه جميعها».

وحضر حفل افتتاح المهرجان بدورته الـ43 :«شريف منير، بوسي شلبي، محمد محمود عبدد العزيز، أحمد الفيشاوي، مجدي الهواري، إسلام إبراهيم».

يشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الكبيرة نيللى والنجم كريم عبدالعزيز، كما يكرم المهرجان أيضًا المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، والذي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الTime، ويكرم المهرجان أيضًا المخرج الفرنسي تيري فيرومو مدير مهرجان «كان السينمائي».