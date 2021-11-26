المنيا يواصل نزيف النقاط في دوري المظاليم.. تعادل سلبيًا مع شباب طامية

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واصل نادي المنيا الرياضي، نزيف النقاط بعدما تعادل سلبيًا مع مركز شباب طامية الفيوم، في المباراة المؤجلة بينهم في دوري الدرجة الأولي الممتاز ب، والمعروف إعلاميا بـ دوري المظاليم لكرة القدم، المجموعة الأولي «مجموعة الصعيد».

أقيمت المباراة على ستاد الفيوم، وارتفع رصيد المنيا لـ 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، بعد فريقي أسوان متصدر المجموعة برصيد 19 نقطة، وكيما أسوان برصيد 16 نقطة، بينما ارتفع رصيد طامية الفيوم إلى 10 نقاط احتل بهم المركز السابع بمجموعة الصعيد.

في سياق متصل يلتقي السبت نادي بني سويف مع سوهاج في المجموعة ذاتها، ويلتقي الأحد ديروط مع المدينة المنورة، البداري وقنا، بمجموعة الصعيد، والاولمبي والمجد السكندري، ودمنهور وسبورتنج، والاثنين يلتقي كفر الشيخ مع الرجاء، بمجموعة بحري.