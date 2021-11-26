خبراء: بشار الأسد ينقلب على الوجود الإيراني في سوريا

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ذكرت وسائل إعلام، أن هناك حديث يدور عن استعداد القوات الروسية بالتعاون مع قوات النظام السوري وقوات الشركة العسكرية الخاصة، لبدء حملة عسكرية مشتركة ضد تنظيم داعش في بادية حمص الشرقية في ظل تزايد واضح لهجمات للتنظيم على مواقع النظام السوري والميليشيات الإيرانية في المنطقة، دون إشراك الميليشيات الإيرانية في الحملة العسكرية.

يشير الخبراء إلى وجود بعض الشواهد والأدلة على محاولات رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الحد من نفوذ إيران في سوريا منها منع استيراد السيارات الإيرانية بحجة الجودة الضعيفة لهذه الصناعة الإيرانية.

ويضيف الخبيراء أن تقليص الدور العسكري الإيراني في سوريا، مثل الأنباء بشأن انسحاب الفرقة الرابعة التابعة لإيران التي يقودها ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد، من محافظة درعا، جنوبي البلاد، وهذا كله تم لتطبيق تفاهمات دولية جرى الحديث عنها، تتعلق بمزيد من الضغوط لإبعاد المليشيات الإيرانية عن الجنوب السوري، أو القوات المحسوبة على طهران في جيش النظام. حيث أن روسيا معنية بتطبيق تفاهمات التسوية في سوريا.

ويشير الخبراء أن روسيا تتعاون من النظام السوري لكي يتم إبعاد إيران من أي دور في سوريا، اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً. حيث ان إيران تسعى إلى تغير ديموغرافي في سوريا، بالإضافة إلى أنها ترسل مرتزقة من أفغانستان والعراق، غير ذلك تقوم إيران باستغلال المناطق السورية كنقطة انطلاق لهجماتها وتمركز مليشياتها.