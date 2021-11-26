أحمد الفيشاوي يقبل زوجته في مهرجان «القاهرة السينمائي» بدورته الـ43

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خطف الثنائي الفنان أحمد الفيشاوي، وزوجته ندى كامل أنظار الحضور ونجوم المهرجان، على الريد كاربت في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 43.

ظهر أحمد الفيشاوي، على الريد كاربت في مشهد رومانسي، معتاد عندما يحضر الثنائي أي مهرجانات، إذ قبل زوجته ندى كامل أمام الكاميرات.

وينتظر أحمد الفيشاوي، عرض أحدث أفلامه خلال الفترة القليلة المُقبلة، حيث يعمل اسم ريتسا، وهو من بطولة محمود حميدة، وعائشة بن أحمد، وأمير المصري، وكارولين عزي، ويوسف عثمان، ومريم الخشت، ومحمد الشرنوبي، ومي الغيطي، وهو من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.

اختار المهرجان للافتتاح الفيلم الأسباني «المسابقة الرسمية»، ويُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.