مؤتمر صحفي لـ كيروش غدًا قبل السفر إلى الدوحة

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يعقد في الثانية عشر والربع ظهر غد السبت كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مؤتمرا صحفيا بفندق جي دابليو ماريوت بالتجمع قبل ساعات من سفر بعثة الفريق إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس العرب المقرر إقامتها هناك خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي حتى 18 ديسمبر المقبل يتناول فيه كل ما يخص مشاركة المنتخب الوطني في البطولة.

وتطير السبت بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة فى بطولة كأس العرب التى تستضيفها قطر فى الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، وتضم القائمة التى اختارها كارلوس كيروش، محمد الشناوى ومحمود جاد ومحمد صبحى، فى حراسة المرمى، والدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داوود، وفى الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين وإمام عاشور وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت ومحمد مجدى أفشة ومصطفى فتحى وأحمد سيد زيزو، والهجوم: محمد شريف ومروان حمدى وأسامة فيصل وحسين فيصل.

ويبدأ الفراعنة فى التحضير لضربة البداية أمام لبنان المقررة 1 ديسمبر المقبل، ببرنامج تدريبى مكثف، فيما يلعب ثانى مبارياته مع السودان يوم 4 من نفس الشهر على أن يلتقى الجزائر 7 ديسمبر.

وتعد مشاركة الفراعنة فى البطولة بمنتخب من المحليين، فرصة ذهبية للمدرب البرتغالى، حيث يُعد المستفيد الوحيد من كأس العرب، حيث تمكنه من خوض مباريات ودية لتجربة طرق لعب وأساليب مختلفة، خصوصًا أن الفرصة لم تسمح له بخوض عدة وديات مع المنتخب، أو التجمع لفترة طويلة مع اللاعبين.

وتأهل مباشرة للمشاركة فى البطولة، 9 منتخبات بحسب التصنيف الدولى، هى تونس والجزائر ومصر والمغرب والسعودية والعراق وسوريا والإمارات بجانب قطر البلد المضيف.

فيما خاض 14 فريقا التصفيات، تأهل منها 7 منتخبات وهى لبنان والأردن والسودان وعمان وفلسطين وموريتانيا والبحرين.