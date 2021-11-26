ثالث أغلى يخت سياحي في العالم يغادر ميناء الغردقة

ميناء الغردقة البحري يخت سوبر YACHT A المملوك لـ الملياردير الروسي ألكسندر ميلنيشنكو وزوجته، ويبلغ ثمنه 323 مليون دولار والذي يعد ثالث أغلى اليخوت عالميًا وذلك بعد قضاء، زيارة سياحية للمدينة.

يخت سوبر YACHT A يشبه تصميمه الأصل السفن الحربية وهو مثال للرفاهية حيث يضم غرفة نوم رئيسية وديسكو، بالإضافة إلى ستة أجنحة للضيوف يمكن تحويلها إلى أربعة حجرات أكبر حجماً بفضل الجدران المتحركة.

وتتميز الأسطح ذات المرايا على نطاق واسع في جميع أنحاء المناطق الداخلية في حين أن الأثاث والأواني الزجاجية وأدوات المائدة مصنوعة من الكريستال الفرنسي، يضم مهبط لطائرات الهليكوبتر بالإضافة إلى ثلاثة حمامات سباحة، أحدها من الزجاج، يقع أسفل الديسكو .

ويستوعب اليخت السياحي ما يصل إلى 14 ضيفًا ويضم مساحة كافية لـ 42 من أفراد الطاقم.