أسامة إبراهيم عن هدفه في المقاولون: «كنت قاصده»

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أعرب أسامة إبراهيم، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب المقاولون العرب.

وحقق البنك الأهلي الفوز على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أسامة إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية: «حققنا فوزًا مهمًا على فريق كبير بحجم نادي المقاولون العرب، كنا الأحق بالفوز بالمباراة، حيث كانت الأفضلية لنا حتى قبل طرد عبدالرحمن جبنة، لاعب المقاولون».

وأضاف: «كان هناك توفيق كبير، اننا أحرزنا الهدف الثاني في نفس الدقيقة التي تعادل فيها المقاولون العرب، لأننا لم نكن نستحق الخروج بالتعادل»، مضيفًا: «هذه المباراة كانت حياة أو موت بالنسبة لنا، حتى نكون في المركز الرابع خلال فترة توقف الدوري».

وعن الهدف الأول الذي احرزه في شباك محمود أبوالسعود، من بعد منتصف الملعب، قال: «كنت قاصد تسديد الكرة وليس لعب كرة عرضية، وذلك بعدما لمحت ابو السعود، متقدمًا خارج مرماه، وهذا ثالث هدف أحرزه بتلك الطريقة».

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