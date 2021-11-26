مد فترة التصويت في انتخابات الأهلي لمدة ساعة

قررت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي مد فترة التصويت لمدة ساعة، في ظل الإقبال الكثيف من أعضاء الجمعية بالنادي للإدلاء بأصواتهم.
وحرصت الإدارة التنفيذية بالنادي على استئجار عدد من الجراجات لاستقبال سيارات الأعضاء، لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، مع تخصيص أتوبيسات لنقلهم من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد إلى مقر النادي بالجزيرة، وذلك للتيسير عليهم.
وقامت الإدارة التنفيذية باستئجار «4 جراجات» في محيط مقر النادي بالجزيرة، وهي جراجات: المحافظة، والتحرير، وعمر مكرم، ونادي المعلمين، وذلك لاستيعاب الأعداد الغفيرة المشاركة في الانتخابات واختيار مجلس إدارة جديد للنادي.
وخصصت الإدارة عددًا من الحافلات لنقل الأعضاء من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد إلى مقر الجزيرة.