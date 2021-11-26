مد فترة التصويت في انتخابات الأهلي لمدة ساعة

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قررت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي مد فترة التصويت لمدة ساعة، في ظل ‏الإقبال الكثيف من أعضاء الجمعية بالنادي للإدلاء بأصواتهم.‏

وحرصت الإدارة التنفيذية بالنادي على استئجار عدد من الجراجات لاستقبال سيارات ‏الأعضاء، لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، مع تخصيص أتوبيسات لنقلهم من فرعي مدينة ‏نصر والشيخ زايد إلى مقر النادي بالجزيرة، وذلك للتيسير عليهم.‏

وقامت الإدارة التنفيذية باستئجار «4 جراجات» في محيط مقر النادي بالجزيرة، وهي ‏جراجات: المحافظة، والتحرير، وعمر مكرم، ونادي المعلمين، وذلك لاستيعاب الأعداد ‏الغفيرة المشاركة في الانتخابات واختيار مجلس إدارة جديد للنادي. ‏

وخصصت الإدارة عددًا من الحافلات لنقل الأعضاء من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد إلى ‏مقر الجزيرة.‏