بسبب فستانها.. فيفي عبده تتعرض لموقف محرج على «الريد كاربت»

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تعرضت الفنانة فيفي عبده، لموقف محرج لحظة وصولها إلى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 43 .

جاء ذلك بعد تعثرها حتي كادت تسقط على «الريد كاربت»، بسبب إطلالاتها إذ ارتدت فستان طويل باالون الأسود، ولكنها نجحت في النجاة من السقوط .

يشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الكبيرة نيللى والنجم كريم عبدالعزيز، كما يكرم المهرجان أيضا المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، والذي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الـ Time، ويكرم المهرجان أيضاً المخرج الفرنسي تيري فيرومو مدير مهرجان «كان السينمائي».

اختار المهرجان للافتتاح الفيلم الأسباني «المسابقة الرسمية»، ويُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.