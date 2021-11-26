مايا مرسى تشارك فى فعاليات المؤتمر الدولى حول وضع المرأة الفلسطينية

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شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة اليوم بكلمة مسجلة خلال فعاليات المؤتمر الدولى رفيع المستوى حول «وضع المرأة الفلسطينية في أعقاب هجوم مايو ٢٠٢١»، الذى نظمته افتراضيا وزارة شؤون المرأة الفلسطينية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الاسكوا).

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر الدولى رفيع المستوى للحديث عن المرأة الفلسطينية التي قدمت ومازالت تقدم نموذجا عظيما في التضحية والصمود والفداء. وقدمت كل التحية والتقدير إلى المرأة الفلسطينية العظيمة.



أكدت رئيسة المجلس أن القضية الفلسطينية تعد قضية مركزية بالنسبة لجمهورية مصر العربية حيث بذلت مصر على مدار التاريخ العديد من الجهود لدعم ومساندة القضية، ويجب العمل على وقف معاناة المرأة الفلسطينية، وتعزيز دور ها وحمايتها وتمكينها في مجتمعها، وقالت: «ندعو المجتمع الدولى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للمرأة الفلسطينية. حيث أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية.



واختتمت كلمتها قائلة: «نحلم أن تنعم المرأة الفلسطينية العظيمة بالأمن والأمان والاستقرار».