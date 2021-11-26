المنيا : الموافقة على تقنين أوضاع 307 كنائس ومبانى خدمية

★ ★ ★ ★ ★

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً، لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لملف توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة. جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، وعدداَ من القيادات التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة، وممثلي الكنائس والطوائف المسيحية.

أعلن المحافظ أنه تم صدور قرارات من رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع 307 كنائس، ومبني خدمي بمحافظة المنيا، وفقاً للقانون الصادر بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.

وأكد المحافظ، أن المحافظة لا تدخر جهداً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين، مشدداً على استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ مع ممثلي الكنائس والطوائف، الاشتراطات الجديدة لبناء دور العبادة، إلى جانب مناقشة عدد من المعوقات والمشكلات الخاصة ببعض دور العبادة، موجهاً بدراستها وتحديد المقترحات والحلول اللازمة لها على الفور.