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قال الدكتور عبدالرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، إن هذا الإبهار في احتفالية طريق الكباش من عروض وموسيقى وغناء وأضواء وموكب حقق نتائج سنرى تأثيرها عاجلًا وآجلًا.

وأضاف أن هناك بعدًا إعلاميًا بتصدر مصر أغلفة كبرى المجلات العالمية والخبر الرئيسى بكافة وكالات الأنباء الدولية بل تحولت بهذا الموكب لحديث الساعة لتقوم بدعاية مجانية لمصر في بداية موسم سياحي.

وتوقع أن تصل مصر خلال ثلاث سنوات إلى 40 مليون سائح حيث أن أقصى عدد وصلت إليه مصر قبل 2011 كان 12 مليون فقط بما لا يتناسب مع ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية متنوعة من سياحة الآثار والسياحة العلاجية والسفارى ومجتمع الصحراء والسياحية البيئية والشاطئية والمؤتمرات وغيرها.

ولفت ريحان إلى أن هذا الحدث مع موكب المومياوات السابق مع احتفالية الإعلان عن مشروع التجلى الأعظم بسانت كاترين الذي يتوافق مع عيد استشهاد القديسة كاترين يوم 8 ديسمبر المقبل سيلفت أنظار العالم لأهمية مواقع استثنائية في مصر مسجلة تراث عالمى باليونسكو وتحظى برعاية الدولة والحفاظ عليها بحسن توظيفها ودمج المجتمعات المحلية بالأثر.

توافد السائحين علي طريق الكباش بعد حفل الافتتاح الأسطورى

توافد السائحين علي طريق الكباش بعد حفل الافتتاح الأسطورى

توافد السائحين علي طريق الكباش بعد حفل الافتتاح الأسطورى

توافد السائحين علي طريق الكباش بعد حفل الافتتاح الأسطورى