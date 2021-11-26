محافظ المنيا يتفقد عددا من المشروعات التنموية بعدد من الأحياء

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أجري اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بعدد من أحياء مدينة المنيا، وذلك لمتابعة الحالة العامة بشوارع وأحياء المدينة، إلى جانب تفقد عدد من المشروعات التنموية، والصحية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته، اللواء تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، حيث شملت جولة المحافظ، تفقد منطقة مدينة العمال، بحي جنوب المدينة، وعزبتي ميخائيل توما، وكامل عوض، بطريق مصر أسوان الزراعي، بحي غرب المدينة.

التقى المحافظ بعدد من المواطنين بمنطقة مدينة العمال، حيث استمع لمقترحاتهم وطلباتهم، مؤكداً أن المحافظة تعمل جاهدة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، لتطوير العشوائيات والسعي لتوفير السكن الملائم للمواطنين قاطني المناطق العشوائية وتوفير كافة الخدمات الملائمة.

كما شملت جولة المحافظ تفقد سير العمل بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي، بجامعة المنيا، بحضور الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، وأكد المحافظ على أهمية الدور الخدمي الهام الذي تقوم به الجامعة، لمجتمعها المحيط كشريك أساسي مع المحافظة في تطوير منظومتها الصحية، وكذلك تحسين نوعية الخدمة المقدمة بما يوفر الخدمة الطبية اللائقة لمواطني المحافظة والمحافظات المجاورة.

كما وجه المحافظ، رئيس المدينة، بعمل حصر شامل لكافة التجمعات العشوائية، المحيطة بالمستشفى وذلك لإعادة تخطيطها وتطويرها، بشكل حضاري يساهم في إظهار الشكل الجمالي للمدينة، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات، وأعمدة الإنارة ورفع الإشغالات بطريق مصر أسوان الزراعي.