مايا مرسي تشارك اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية

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شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في اجتماع رفيع المستوى ضمن فعاليات الاجتماع العادي التاسع عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية .

وقد ناقش الاجتماع العادي مستجدات أوضاع المرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة، وخطة عمل المنظمة 2023- 2026 التي تستهدف تعزيز دور المنظمة في خدمة النساء في العالم العربي.

واستعرض الاجتماع ايضا التقرير المالي للمنظمة عن عام 2021، وبرنامج عمل 2022، وتقرير الإدارة العامة عن الأنشطة التي نفذتها خلال الفترة منذ ديسمبر 2020 وحتى نوفمبر2021.

كما تطرق الاجتماع إلى خطة الاستجابة التي أعدتها المنظمة لتخفيف أثر الجوائح والكوارث على المرأة العربية والتي جاءت بعنوان:«أثر جائحة كورونا على المرأة والفتاة في المنطقة العربية».