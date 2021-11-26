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ينظم غدا منتدى القاهرة للتغير المناخي تحت رعاية السفارة الألمانية بالتعاون مع جريدة الأهرام ورشة عمل تحت عنوان «الصحافة البيئية في مصر والطريق إلى cop27»، لرفع الوعى حول قضايا التغير المناخي في مصر بكل وسائل الإعلام المصرية.

وأكد القائمون على المنتدى تنظيم هذه الفاعلية بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة عن اختيار مصر لتنظيم مؤتمر مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ العام القادم، وتقديرا بضرورة رفع الرفع وما ينتظر الصحافة البيئية في مصر من دور محورى في الفترة القادمة، ولإتاحة الفرصة للزملاء في الصحافة والإعلام المصري بتبادل الخبرات مع الخبراء الألمان والمصريين في مجال تخصصهم.