فيفي عبده بإطلالة أنيقة وجذابة في الدورة الـ43 لـ«القاهرة السينمائي»

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أطلت الفنانة فيفي عبدبإطلالة أنيقة وجذابة، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود ومن الناحية الجمالية ترتكت شعرها منسدلا على كتفيها واكتفت بوضع مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها

وقبل قليل، أنطلق افتتاح الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومن المقرر استمرار فعاليات الدورة الـ43 حتى 5 ديسمبر المقبل.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس «FIAPF».