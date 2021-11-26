شريف منير ومجدي الهواري أول الحاضرين في الدورة الـ43 لـ «القاهرة السينمائي»

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بدأ نجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، والتي تجري حاليا في دار الأوبرا المصرية.

كان الفنان محمد محمود عبدالعزيز، هو أول الحضور على السجادة الحمراء للمهرجان، وكذلك الفنان شريف منير، والمخرج مجدي الهواري، والذين حرصوا على الحضور مبكرًا من أجل حضور جميع فعاليات المهرجان.

مجدي الهواري

اختار المهرجان للافتتاح الفيلم الإسباني «المسابقة الرسمية»، ويُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.