إسلام إبراهيم عن كريم عبد العزيز :«يستحق جائزة فاتن حمامة»

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أعرب الفنان الكوميدي، إسلام إبراهيم عن سعادته البالغة لمشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 43، الذي يقام حاليا في دار الأوبرا المصرية .

وقال «إبراهيم» خلال لقائه ببرنامح «dmc» :«أنا فرحان اوي ومخضوض عشان موجود انهارده في المهرجان، بسبب الأجواء والأضواء».

وأضاف :«بس أنا شايف دي فرصة حلوة لينا كاجيل اللي احنا نتثقف ونتفرج على أفلام جديدة مش بنشوفها على منصات عادية، وطبعا كريم عبدالعزيز يستاهل جائزة» فاتن حمامة، وكريم عبدالعزيز موجود بفنه، وأكيد يستحق التكريم الكبير دا «.

اختار المهرجان للافتتاح الفيلم الأسباني «المسابقة الرسمية»، ويُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.