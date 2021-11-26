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نظمت أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بوزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور إيهاب كمال مساعد الوزير لشئون التعليم الطبي والمشرف على الأكاديمية، وبالتنسيق مع إدارة التدريب بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، محاضرة علمية «ويبينار» للأطباء والفرق الطبية المتعاملة مع مرضي فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، تم بثها بقاعات التدريب بجميع المستشفيات المخصصة لمرضي كوفيد١٩، بمحافظات «الشرقية والغربية والمنوفية»، تحت الإشراف العلمي للدكتور أحمد عوض الله أستاذ الرعاية الحرجة بجامعة الزقازيق، بعنوان «التحديث الأخير لبروتوكول علاج مرضي فيروس كورونا كوفيد١٩»، بحضور عدد كبير من الأطباء، داخل ١٨ مستشفي تابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى مستشفيات محافظات الغربية والمنوفية.

وفي سياق متصل قامت فرق التدريب ومكافحة العدوي والجودة بمستشفيات «الصدر بالزقازيق، والحسينية، ومنيا القمح المركزي، وكفر صقر المركزي، والصالحية، وفاقوس النموذجي»، بإشراف إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومديري المستشفيات، بتدريب الفرق الطبية، على كيفية الإنعاش القلبي الرئوي، وإستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، وأنواعه، وكيفية تفريغ الشحنة الكهربائية، والتعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، وطرق الرعاية التمريضية للمرضي على جهاز التنفس، وكيفية التعامل الصحيح مع النتائج الحرجة، والإنذارات الحرجة للأجهزة الحيوية «أجهزة المونيتور، والتنفس الصناعي، والدياثيرمي، السيرنج بامب»، ونقل الدم وقياس درجة الوعي بقسم الجراحة، وكيفية التشفيط، وقراءة غازات الدم الشرياني ABG، وأسس وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام الطبية، لمنع إنتشار الأمراض المعدية، والحفاظ على الفريق الطبي والمرضي من العدوى.

وكذلك التعامل مع مريض الطواريء وتحضير عربة الطوارئ، والمواقف الطارئة، وطرق تطبيق معايير الجودة بالأقسام الطبية، ومعايير NSR، والتوعية بسلامة المريض، والتوعية بسلامة الدواء، والإختصارات الممنوعة، وتمييز الأخطاء عند التعامل مع الأدوية عالية الخطورة وعالية التركيز، وطرق منع الأخطاء عند التعامل مع الأدوية المتشابهة، واستشفاء الملفات الطبية للمرضى، وأسس التسليم والتسلم، وتدريب فريق الإستجابة السريع RRT، وتوضيح التشريعات المصرية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، وكيفية تطبيق معايير أمن وسلامة المريض، ومهارات الإتصال، وطرق فصل النفايات، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والفريق الطبي بالمستشفيات.



وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لجميع القائمين على التدريب والمتدربين على الجهود المبذولة لمجابهة فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وللإرتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.