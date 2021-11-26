وكيل «زراعة الشيوخ»: زيارة الرئيس إلى أسوان رسالة طمأنة لإعادة بناء القرى المتضررة

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قال الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقرى محافظة أسوان جاءت بمثابة رسالة طمأنة ووعد بإعادة بناء تلك القرى التي تضررت بفعل السيول خلال الفترة الأخيرة .

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن إصدار الرئيس توجيهات بضم هذه القرى إلى مبادرة حياة كريمة تحمل رسالة هامة بسرعة العمل على إعادة بناء القرى من جديد وحمايتها من أية تهديدات فضلًا عن تسريع وتيرة النهوض بأوضاعها والخدمات فيها.

وتابع أن زيارة الرئيس السيسي لأهالي المتضررة جراء السيول تعكس مدى اهتمام الرئيس بالمواطن المصري في كل مكان وحرصه ايضًا على الاطمئنان من أرض الواقع للجهود المبذولة من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأحزاب السياسية لسرعة احتواء تداعيات السيول، مشيرًا إلى أن الزيارة تؤكد أنه لا يوجد منطقة في مصر وعين القيادة السياسية غائبة عنها وايضًا أن المواطنين في أقصى الجنوب في أسوان يلقون نفس الرعاية والاهتمام الذي يلقاه المواطنون في العواصم الكبرى كالقاهرة والجيزة والإسكندرية.

و لفت وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن مصر الان لديها عدد من المشروعات وأعمال الحماية لمواجهة السيول والأمطار الطبيعية تتكلف مليارات الجنيهات على مستوى الجمهورية، منها سدودا ومخرات سيول وبحيرات صناعية وسدود تحت الأرض، وتبدأ الدولة استعداداتها منذ تلقيها الانذار الاول من محطات الأرصاد الجوية والبالغ عددهم 120 محطة أرصاد جوية بالإضافة إلى محطات أخرى تابعة لوزارة الري والزراعة والتعليم العالي.