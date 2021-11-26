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نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو يقوم بتحيه جمهوره.

وظهر محمد رمضان بإطلالة مميزة، حيث ارتدى بذلة سوداء لكن بها فتحات كاشفة للظهر.

وقام الفنان بالتقاط الصور التذكارية مع عدد من المعجبين، وأظهر الفيديو التقاط رمضان صورة تذكارية مع أحد المعجبين من ذوى الاحتياجات الخاصة، ومع معجبة قالت له «أنا بنت بلدك»، لكن ليس من المحدد مكان التقاط تلك الصور.

ونشر رمضان ذلك الفيديو على صفحته مرفق به صورة قلب.

في سياق آخر أكدت الفنانة السورية أصالة أنها ترفض الغناء في دويتو مع النجم محمد رمضان حال طلبه الغناء معها، قائلة: «لو محمد رمضان عايز يغنى معايا أكيد برفض واللي بيعمله محمد رمضان لذيذ لجمهوره إنما أنا مغنية كلاسيك وبعمل كتير أشياء بضيفها لتاريخي ومكتبتي وتكون مفيدة لتاريخي».

أضافت الفنانة أصالة، خلال حوار ببرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها من محبي الفنان محمد رمضان كممثل، متابعة: «أنا بحب رمضان كتير في التمثيل وهو بيجنن إنما في الغناء لا ومفهوم الغناء يختلف بالنسبة لي، وممكن أغني مهرجانات وفى مهرجانات بتعجبني وتناسبني».