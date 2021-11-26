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أعلنت وزارة الداخلية السعودية تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول (جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية نامبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زيمبابواي، جمهورية موزمبيق، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني) وإليها وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويأتي ذلك في أعقاب اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا في دول أفريقيا الجنوبية، وتظهر الدراسات الأولية أنه له قدرة أكثر على الانتشار من باقي المتحورات الأخرى من الفيروس.

وأعلنت عدد من الدول في أوروبا وآسيا تعليق رحلاتها الجوية إلى دول أفريقيا الجنوبية، بعد اكتشاف بلجيكا لحالة على أراضيها.