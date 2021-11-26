المصري كيدز: كيف تتعاملين مع طفلك عند استخدام أسلوب الغش؟

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بعض الأطفال يلجأون إلى أسلوب الغش ليحصلوا على أعلى الدرجات، ويعتقدون أنه أمر طبيعى، ولكن هذا السلوك من السلوكيات الخاطئة لأنه مع مرور الوقت سيتعلم الطفل الكذب والخداع، ويجب على الأمهات مراقبة أطفالهن والتحدث معهم عن الصفات الحميدة.

تقول الدكتورة سارة أمين، إخصائية نفسية: «يجب فى البداية البحث عن السبب الذى يدفع طفلكِ إلى الغش، فإن كان الخوف من الفشل أو منكِ أو من معلمه، فمن المهم أن تدركى أن تفوقه أمر ليس له أى أهمية إن نشأ طفلك على الغش».

وأضافت: «يجب أن تخففى وتهدئى من خوفه، وتخبريه بأن التفوق أمر مهم، لكن الالتزام بالمبادئ وإرضاء الله أهم بكثير، فهو التفوق فى الحياة، ويجب أن تراقبى تصرفاته دون أن تدققى دومًا بطريقة سلبية، وإنما تمكنكِ أن تحكى له قصصًا عن الاجتهاد والأمانة».

ونصحت الأمهات بعدم استخدام الكذب أمام أطفالهن، حتى لو كان بسيطًا، لأن الكذب مثل الغش ونوع منه، «فلا تكونى قدوة سيئة لطفلكِ».

وقدمت «سارة» عدة نصائح للتعامل مع الطفل:

١- احرصى على عدم إظهار الغضب والثورة عند حصوله على درجة غير كاملة أو ضعيفة، خاصة بعد أن تكونى قد تفاهمتِ معه فى أن الأهم هو الأمانة لأنكِ بذلك تناقضين نفسك وتخبرينه من حيث لا تدرين بأن الغش هو السبيل لرضاكِ.

٢- قدِّمى له مكافأة إن أخبركِ أنه حصل على درجة غير كبيرة، لكنه لم يغش، وإن تفوق، وتأكدتِ أيضًا أنه لم يعد يفعل ذلك، فلتكن مكافأتكِ وهديتكِ أكبر وأقيم.

٣- لا تثورى بشدة عند الغش، ولكن أظهرى له ضيقكِ وغضبكِ، ووجهى بأسلوب المحب الحريص على مصلحته.

٤- علِّميه الثقة بالله وبقدرته على التفوق دون الحاجة إلى الغش.

٥- لا تسمحى له بمساعدة الغير بطريقة يتحايل فيها على أداء واجب، واشرحى له الفرق بين الغش والمساعدة، فالمساعدة هى ما تُقدم قبل الامتحان أو فى المذاكرة أو فى إعانة الزميل بالشرح أو بالكراسة المكتوب فيها الدرس أو المحاضرة، لكنها ليست بنقل الواجب ولا بالغش فى الامتحان، وعلِّميه كيف يكون قويًّا واثقًا بالله، وإن أخبره أحد بأنه أنانى وغير متعاون كيف يرد عليه، ويفرق بين التعاون والغش.