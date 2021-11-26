نجوم الفن يشاركون في انتخابات النادي الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

حرص عدد من نجوم الفن المنتمين للقلعة الحمراء على المشاركة في انتخابات النادي الأهلي التي تقام اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 للدورة الانتخابية المقررة خلال السنوات الأربع المقبلة من 2021 إلى 2025.

وظهر في انتخابات النادي الأهلي النجم مجدي كامل وزوجته النجمة مها أحمد حيث حرصوا على المشاركة ودعم محمود الخطيب وقائمته حسبما أكدا في تصريحات مع قناة النادي الأهلي.

كذلك تواجد في الانتخابات النجم الشاب كريم فهمي حيث تواجد في خيمة الانتخاب لفترة وحرص على التقاط الصور التذكارية مع قائمة محمود الخطيب وكذلك مع عدد كبير من أعضاء النادي الذين التفوا حوله والتقطوا الصور معه.

الجدير بالذكر أن قائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي تضم كل من: العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد ‏شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين ‏وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.