كانوا على جانب الطريق.. مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة في البحيرة

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شهدت محافظة البحيرة حادثا مأساويا، لقى خلاله ٤ أشخاص مصرعهم، وهم زوج وزوجته ونجله وزوجة شقيقه، نتيجة اصطدام سيارة نقل بهم أثناء وقوفهم على جانب الطريق في محافظة البحيرة.



تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة المحمودية بوجود حادث تصادم على طريق طلمبات «حلق الجمل- أبوهواش» في نطاق المركز، ومتوفين.



أسفر الحادث عن وفاة ٤ أشخاص وهم:«عبدالله .أ .ب» ٤٥ سنة، تاجر، وزوجته «نشوي. أ. د» ٢٥ سنة، ربة منزل، ونجله «معاذ» ٤ سنوات، وزوجة شقيقه «أسماء. ج» ٣٤ سنة، ربة منزل. تم نقل المتوفين إلى مستشفيي إدكو والمحمودية في محافظة البحيرة.



تبين من الإنتقال والفحص أنه أثناء سير السيارة المذكورة اختلت عجلة القيادة في يد قائدها ولم يتمكن من مفاداة إحدى السيارات القادمة من الاتجاه المقابل مما أدى إلى وقوع الحادث. تم ضبط السائق واتهم زوج المتوفاة الرابعة، شقيق الأول السائق بالتسبب في الحادث.