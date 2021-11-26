الداخلية: تعليق الرحلات الجوية من وإلى 7 دول أفريقية
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَين ومقيماً من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم (10) م3 من الحطب المحلي على متن (3) مركبات في منطقتي...
حققت وزارة الصحة المركز الأول بين الوزارات في قياس التحول الرقمي الحكومي التاسع ويأتي هذا التميز لوزارة الصحة حيث واصلت تنفيذ خطط...
أعلنت 5 دول حتى الآن في العالم منع الرحلات الجوية الآتية من دول تقع في جنوب القارة الإفريقية بعدما رصدت في جنوب إفريقيا للمرة الأولى...
احتفى منسوبو المعهد الثانوي الصناعي بالطائف بمديرهم المهندس إبراهيم زويد السفياني الذي انتهى تكليفه لإدارة المعهد بعد مضي 12 عاما...
واصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودها في التصدي لمحاولات أرباب التهريب، حيث تمكّنت من إحباط 7 محاولات لتهريب أكثر من (2.1) مليون...
دشن فرع وزارة الزراعة والبيئة والمياه في المدينة المنورة مساء امس فعاليات مهرجان العسل والمنتجات المدينية في حديقة الملك فهد ويحوي...
صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد مساعد السهلي، أن العمليات الإسعافية بالمنطقة تلقت...
«مسمع» و«صنات» و«سايوس» و«مرزم» و «حفار أعيان».. أسماء كثيرة، قد يعرفها البعض وقد يجهلونها، لكنها جميعها تشير إلى أولئك الذين...