  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

الداخلية: تعليق الرحلات الجوية من وإلى 7 دول أفريقية

Print

ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَين ومقيماً من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم (10) م3 من الحطب المحلي على متن (3) مركبات في منطقتي...

6f12afbe9e.jpg الرياض : الوطن
847687ce76.jpg21 ربيع الثاني 1443 هـ

الصحة تحقق المركز الأول بين الوزارات في قياس التحول الرقمي الحكومي

حققت وزارة الصحة المركز الأول بين الوزارات في قياس التحول الرقمي الحكومي التاسع ويأتي هذا التميز لوزارة الصحة حيث واصلت تنفيذ خطط...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1443 هـ

5 دول حظرت الرحلات من جنوب إفريقيا

أعلنت 5 دول حتى الآن في العالم منع الرحلات الجوية الآتية من دول تقع في جنوب القارة الإفريقية بعدما رصدت في جنوب إفريقيا للمرة الأولى...

icon-byline.pngأبها: الوطن
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1443 هـ
2983680953496D2AC-F2F1-4F5B-B1ED-16B6CCBFDCCF

منسوبو صناعي الطائف والجهات الحكومية يكرمون السفياني

احتفى منسوبو المعهد الثانوي الصناعي بالطائف بمديرهم المهندس إبراهيم زويد السفياني الذي انتهى تكليفه لإدارة المعهد بعد مضي 12 عاما...

icon-byline.png‏مكة المكرمة : الوطن
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1443 هـ

إحباط 7 محاولات لتهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون في منفذ الحديثة

واصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودها في التصدي لمحاولات أرباب التهريب، حيث تمكّنت من إحباط 7 محاولات لتهريب أكثر من (2.1) مليون...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1443 هـ

تدشين مهرجان العسل والمنتجات المدينية

دشن فرع وزارة الزراعة والبيئة والمياه في المدينة المنورة مساء امس فعاليات مهرجان العسل والمنتجات المدينية في حديقة الملك فهد ويحوي...

icon-byline.pngالمدينة المنورة : الوطن
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1443 هـ

4 وفيات و48 إصابة بحادث باص طريق الهجرة

صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد مساعد السهلي، أن العمليات الإسعافية بالمنطقة تلقت...

icon-byline.pngالمدينة المنورة :الوطن
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1443 هـ

مسمع وصنات وسايوس ومرزم و حفار أعيان.. أسماء لموهوبي تحديد مواقع المياه الجوفية #عاجل

«مسمع» و«صنات» و«سايوس» و«مرزم» و «حفار أعيان».. أسماء كثيرة، قد يعرفها البعض وقد يجهلونها، لكنها جميعها تشير إلى أولئك الذين...

icon-byline.pngبريدة: جمال الرفاعي الأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية