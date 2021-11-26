منسوبو صناعي الطائف والجهات الحكومية يكرمون السفياني

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احتفى منسوبو المعهد الثانوي الصناعي بالطائف بمديرهم المهندس إبراهيم زويد السفياني الذي انتهى تكليفه لإدارة المعهد بعد مضي 12 عاما وذلك بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فيصل بن عقيل كدسة وعدد كبير من الجهات الحكومية والمنشآت التدريبية ومنسوبي المعهد .

واشتمل الحفل على عدد من الكلمات لمحبي المحتفى به عبروا فيها عن تميز المهندس السفياني طوال إدارته للمعهد وحسن تعامله مع زملائه في العمل ، وألقى ابن المحتفى يزيد إبراهيم قصيدة شعرية نالت استحسان الحضور ثم قدمت فرقة حيوما فقرة شعبية بقيادة الأستاذ إبراهيم السفياني .

إثر ذلك ألقى مدير المعهد الثانوي الصناعي بالطائف المهندس إبراهيم زويد السفياني كلمة شكر فيها زملائه في المعهد على تنظيم حفل التكريم والذي يعده وسام شرف سيظل معه طوال حياته كما وجه شكره لجميع الجهات الحكومية والخاصة على مشاركتهم في تكريمه .

وفي نهاية برنامج الحفل الخطابي ألقى مدير عام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فيصل بن عقيل كدسة كلمة عبر فيها عن شكره الجزيل لتنظيم حفل تكريم المهندس إبراهيم السفياني مشيدا بجهوده طوال فترة إدارته للمعهد حيث تشهد بذلك الإنجازات والنجاحات والشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والخدمة المجتمعية التي تميز بها المعهد بالمحافظة .

وفي نهاية الحفل تم تكريم المحتفى به من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال ومنسوبي المنشآت وزملائه في المعهد الثانوي الصناعي .