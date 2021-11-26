رفع الستار عن تمثالي آمون وامونت بمعابد الكرنك بالأقصر

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شهدت منطقة الزورق المقدس بمعابد الكرنك رفع الستار عن تمثالي آمون وزوجته أمونت، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وممثلين المركز المصري الفرنسي، والتي تمت أعماله بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار، والمركز المصري الفرنسي .

وتم ترميم تمثالي آمون وآمونت الموجودين بجوار مقصورة الزورق المقدس والتي بدأت أعمال ترميمهما عام 2019، حيث تم ترميم واستكمال الأجزاء المفقودة من تمثال آمون على غرار نموذج لتمثال آمون الموجود بالمتحف المصري بالتحرير، كما ان تمثال امونت أو موت أو امونيت هي زوجة الإله امون، وابنهما هو المعبود خنسو، رب القمر عند القدماء المصريين، ويمثلون الثالوث المقدس للمصري القديم.

ووفقا للدكتور أحمد الطاهر، مدير المركز المصري بالأقصر، ان تمثال توت عنخ امون من حجر الكوارتزيت في شكل امون رع والذي اغتصب بواسطة الملك حورمحب وقد تم اكتشافه في عام 1897م وكان محطما لعدة اجزاء في منطقة الاخ-منو قبل ان ينقله (أمون مس- ستي الثاني) من موقعه الاصلي بجوار تمثال المعبودة امونت من عصر الملك آي .

وأضاف أنه في 1912م قرر ليجران تجميعهم في هذا المكان، ولا تزال بعض الاجزاء مفقودة منه وقد عمل ليجران احلال لمنطقة الصدر بالحديد الصلب والخرسانة وكذلك عمل استبدال للرجل المفقودة. جزء من الانف التي تم اكتشافها عام 2003م وتم تثبيتها عام 2007م في الجزء الاساسي من التمثال ومنذ فترة قريبة تم عمل فحص للشكل التخيلي للتمثال والنقش الموجود في ظهر التمثال تبين ان طول الفتحة زادت عن 28 سم بالمقارنة بالشكل المشابه لتماثيل المعبود امون .

فيما اوضح الدكتور لوك جابولد، مدير المركز الفرنسي لدراسة معابد الكرنك، انه في عام 2019م بالمشاركة بين وزارة الاثار والمركز المصري الفرنسي صمم تخيل للترميم المتوقع للتمثال وترميم الصدر والرجل اليسري معتمدا على شكل التمثال الذي يحمل رقم JE34049 بالمتحف المصري والمنحوت من الحجر الرملي القريب من التمثال الاصلي.

موضحا كذلك انه تم ترميم الجدار خلف التمثال وهي كتل من احجار صالة حوليات الملك تحتمس الثالث والتي رسمت في موقعها بواسطة لبسيوس في القرن التاسع عشر ولكنها تحطمت في نهاية القرن التاسع عشر.

وتابع ان الجزء الايمن من العتب والذي اعيد استخدامه كرحاية والذي تم الكشف عنه في منطقة دندرة حديثًا.