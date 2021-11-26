عماد متعب يدعم محمود الخطيب وغالي في انتخابات الأهلي (صور)

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حرص عماد متعب مهاجم الفريق الكروي الأول السابق بالنادي الأهلي ونائب رئيس رابطة اللأندية المحترفة، على دعم محمود الخطيب وقائمته في الانتخابات التي تجرى حالياً في مقر القلعة الحمراء في الجزيرة.

وتواجد عماد متعب المحلل الرياضي حالياً في شبكة قنوات أون تايم سبورت، مساء اليوم في انتخابات الأهلي وحرص على الوقوف بجوار محمود الخطيب رئيس النادي وبجوار زميل الملاعب حسام غالي في الانتخابات.

وضم محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي للدورة الحالية النجم السابق حسام غالي من أجل أن يتولى مهام فريق الكرة معه في مجلس الإدارة.

متعب في انتخابات الأهلي

متعب في انتخابات الأهلي

الجدير بالذكر أن قائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي تضم كل من: العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد ‏شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين ‏وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.