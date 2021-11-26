مفاجأة.. ريال مدريد يقترب من خطف هدف برشلونة في يناير

★ ★ ★ ★ ★

أفادت تقارير صحفية إسبانية صادرة الجمعة أن ريال مدريد عُرض عليه الحصول على توقيع جناح ولفرهامبتون الإنجليزي أداما تراوري.

وارتبط الإسباني ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى برشلونة وليفربول هذا الصيف ويعتقد أنه حريص على الانضمام إلى أحد أفضل الأندية الأوروبية في المستقبل القريب.

وفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، يتوق ولفرهامبتون لبيع الجناح في انتقالات يناير حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي مع النادي في عام 2023.

ويُعتقد أن برشلونة مهتم بإعادة التوقيع مع لاعب لا ماسيا، لكن المدير الجديد تشافي هيرنانديز يُقال إنه لا يحرص على توقيع مع اللاعب صاحب الـ 25 عامًا.

واستمتع أداما تراوري بموسم 2019-20 الرائع الذي سجل خلاله أربعة أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة للذئاب. أقام شراكة رائعة مع القاتل المكسيكي راؤول خيمينيز.

ارتبط الجناح ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى ليفربول في صيف 2020، لكن هذه الخطوة لم تتحقق. نجح تراوري في تسجيل هدفين فقط وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 37 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ولفرهامبتون الموسم الماضي.

ويستعد ريال مدريد لخروج إيسكو وماركو أسينسيو في يناير، كما يتوق النادي أيضًا للانفصال عن جناح تشيلسي السابق إيدن هازارد. من المقرر أن ينتهي عقد جاريث بيل مع ريال مدريد بنهاية الموسم. لذلك قد يضطر ريال مدريد للتعاقد مع جناح في يناير أو الصيف المقبل. يقال إن الذئاب يرغبون في الحصول على مبلغ 30 مليون يورو لأداما تراوري.

على الرغم من ارتباطه بانتقال أداما تراوري، من المرجح أن يركز ريال مدريد جهوده على استكمال رحلة المفاوضات مع كيليان مبابي وإيرلينج هالاند الصيف المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كيليان مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم، مما يجعله وكيلًا مجانيًا الصيف المقبل. من ناحية أخرى، سيسمح لإيرلينج هالاند بمغادرة بوروسيا دورتموند الصيف المقبل إذا قام الفريق الملكي بدفع مبلغ 68 مليون جنيه إسترليني.