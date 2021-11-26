محافظ القليوبية يتابع مشروعات «حياة كريمة» في شبين القناطر

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أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية مفاجئة،اليوم الجمعة يرافقه المحاسب خالد العرفي رئيس مجلس مدينه شبين القناطر ، لمتابعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمركز ومدينة شبين القناطر .

استهل المحافظ الجولة، بتفقد أعمال الصرف الصحي بقرية الحصافة بتكلفة 8 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 97% (جاري عمل شبكات الانحدار)، كما تفقد أعمال الصرف الصحي بكفر الدير بتكلفة 6 مليون جنيه وبنسبه تنفيذ 38% وأكد الهجان على سرعة دفع الأعمال لتسلمها في الموعد المحدد وفقا للجدول الزمني . كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية بمجمع خدمات كفر شبين بتكلفة 9 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة التنفيذ ٦٥% حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وجاري إنهاء أعمال التشطيبات الداخلية للواجهات ،كما تفقد الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الزراعية بنسبة تنفيذ 60%.

وشملت الجولة تفقد أعمال تطوير مدرسة كفر شبين (المدرسة الجديدة 1)، والتي تتكون من 14 فصلا بتكلفة مليون جنيه تقريبا، حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير وقد بلغت نسبه الإنجاز بها حوالي 60%. واستكمل الهجان الجولة بمتابعة أعمال رفع كفاءة مركز شباب كفر شبين والتي بلغت نسبة الإنجاز بها حوالي 98%، من خلال الأعمال الإنشائية داخل مراكز الشباب والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تهدف إلى رفع كفاءة المركز، حيث يشمل ( صالة احتفالات - صالة جيم - صالة مناسبات - حضانة - مكتبة - قاعة حاسب آلي - ملعب متعدد )، وينفذها جهاز تعمير القاهره الكبرى، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من التجهيزات وتوريد الأجهزة الرياضية .



وخلال الجولة تفقد «الهجان»، أعمال تمديد كابلات الجهد المنخفض للإنارة العامة بطريق قليوب شبين القناطر، حيث تم وضع قواعد خرسانية للأعمدة وفرد كابلات الكهرباء بإسناد جهاز تعمير القاهرة الكبرى وذلك لسرعة إنهاء أعمال المرافق المقررة للطريق تمهيداً لرصف الطريق ضمن الطرق الرئيسية المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينة شبين القناطر .



كما تفقد الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع خدمات طحانوب بنسبة تنفيذ 35% ، والتي تبلغ تكلفته 9 مليون جنيه بالإضافة إلى مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية بنسبة تنفيذ 50% وبتكلفة تصل إلى 8 مليون جنيه،كما تفقد الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع خدمات نوى بنسبة تنفيذ 47%، إذ تبلغ تكلفته حوالى 9 مليون جنيه كما تم متابعة مجمع الخدمات الزراعية بقرية نوى بنسبة تنفيذ 50% وبتكلفة تصل إلى 8 مليون جنيه بالإضافة إلى تفقد مركز شباب نوى، والذي يتكون من مبنى اجتماعي وملعب وغرف تبديل ملابس وسور بنسبة تنفيذ 70% وبتكلفة تصل إلى 6 مليون جنيه تقريبا.



واختتم المحافظ جولته المفاجئة بتفقد المنازل المدرجة ضمن «سكن كريم»، والذي يستهدف إحلال وتجديد المنازل القديمة بقرية نوى، حيث التقى بأصحاب المنازل مؤكدا على أنه حالياً يتم بالقرية تطوير ورفع كفاءة شامل عبر توصيل الصرف الصحي والمياه والكهرباء وبناء مجمع خدمات ضمن مبادرة حياة كريمة.



ووجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال بالمواعيد المحددة وتكثيف العمل لسرعة الإنجاز ورفع معدلات التنفيذ في مشروعات القطاعات المختلفة المدرجة ضمن أعمال المبادرة، وقد استمع من المواطنين بقرى كفر شبين والحصافة وطحانوب ونوى لمطالبهم ووعدهم بدراستها، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير «حياة كريمة» للمواطنين، وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.