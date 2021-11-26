إقبال سياحى متزايد لزيارة معابد الكرنك بعد افتتاح طريق الكباش

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شهدت مدينة الأقصر، اليوم، وصول أكثر من 45 حافلة من الحافلات السياحية، التي تقل عدد كبير من السياح، يتراوح عددهم من ٨ آلاف إلى ١٠ آلاف سائح قادمة من مدينتي سفاجا والغردقة، وباقى مدن البحر الأحمر من خلال رحلات «اليوم الواحد»، وكذلك الرحلات المباشرة من عدد الأسواق العالمية.

استمرت المدينة بمناطقها الآثرية، في استقبال زائريها من جنسيات مختلفة، من البرازيل وأمريكا وألمانيا وفرنسا وبيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا، وإسبانيا، والبرتغال، الذين أعربوا عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية العريقة، ودقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في الفنادق والمواقع الأثرية والمتاحف مما دفعهم للشعور بالراحة والأمان والاستمتاع بالإجازة. والحرص على التقاط الصور التذكارية داخل المناطق الاثرية .

كما زار عدد كبير من السياح طريق الكباش الفرعونى الذي يمتد بطول ٢٧٠٠ متر يربط بين معبد الأقصر ومجموعة معابد الكرنك والتقاط الصور التذكارية مع الكباش الموجودة على جانبي الطريق، وكانت أحاديث السياح مع المرشدين السياحيين ملئية بالاعجاب بالطريق مبدين سعادتهم بمشاهدة أعمال الحفائر والترميمات المستمرة في الطريق وعظمة المصريين في إعادة كشف طريق إحياء الاحتفالات الملكية وإعادته للحياة ليكون حديث العالم بعد الحفل الاسطورى بحضور الرئيس السيسي والسيدة حرمه وعدد من ممثلين الدول الاوربية والعربية.

كما شهدت صالة الأعمدة بمعابد الكرنك زحاما كبيرا من السياح والتسابق على التقاط الصور التذكارية بجوار الأعمدة التي تم إعادة ترميمها واظهار ألوانها الأصلية بجانب التواجد امام البحيرة المقدسة والطواف حول الجعران المقدس لتحقيق الأمنيات وجلب السعادة لهم. كما اتجه عدد كبير من السياح نحو الجعران المقدس وملامسته.