القنصل العام في ميلانو تلتقي مديرة مكتب الهجرة

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التقت السفيرة منال عبدالدايم القنصل العام لجمهورية مصر العربية في ميلانو بمديرة مكتب الهجرة في ميلانو لبحث سبل دعم التعاون والتنسيق ما بين القنصلية العامة ومكتب الهجرة إزاء مختلف موضوعات الهجرة، فضلًا عن بحث الملفات محل الاهتمام المشترك بين الجانبين.



خلال المقابلة، أكدت القنصل العام حرصها على ترتيب اللقاء مع مديرة مكتب الهجرة بميلانو في مُستهل فترة عملها بالبعثة لتقديرها الكامل للدور الذي يلعبه مكتب الهجرة في الاهتمام برعاية أحوال المهاجرين في شمال إيطاليا فضلاً عن أهمية موضوعات الهجرة وما يرتبط بها من تحديات تتمثل في مكافحة التهريب والاتجار في البشر.

كما شددت القنصل العام على أهمية التعاون والتنسيق المباشر مع مكتب الهجرة في ميلانو من أجل رعاية مصالح المواطنين المصريين المقيمين في نطاق اختصاص القنصلية العامة في ميلانو.