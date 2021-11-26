محافظ جنوب سيناء يوجة بالاستعداد لاحتفالية «أرض التجلى» في سانت كاترين

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وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المحافظة بوجه عام ومدينة كاترين على وجه الخصوص لإقامة احتفالية «سيناء أرض التجلى بمدينة سانت كاترين» في التاسع والعاشر من شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة عدد من الوزارات ومنها السياحة والآثار والهجرة والخارجية والأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.

الحفل يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء وسفراء الدول المختلفة وتشارك عدد من الفرق الوطنية والعالمية في تقديم عروض فنية دينية تمثل الديانات السماوية الثلاث.

وفى نفس السياق تم عقد مؤتمر تنسيقى برئاسة اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة واللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام المساعد بحضور القيادات الأمنية والشرطية ورئيس مدينة كاترين ومديريى الإدارات والمديريات لتحديد المهام وتوزيع الأدوار المكلفة بها أجهزة المحافظة للخروج بهذة الاحتفالية بالمظهر الحضارى اللائق.